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vintage bandanna
商品番号 O38169189854
商品名

vintage bandanna
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,196 円
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商品詳細

ビンテージバンダナのクッキー柄（RN13960）です。●サイズ：51cm×52cmくらいです。●素材：綿100%●状態：目立ったキズ・ホツレはありませんが、所々に色抜けが見られます。撮影の都合上、少し濃く写っております（もう少し薄いレンガ色になります）。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#バンダナ#bandana#vintage#ヴィンテージ#オリジナル#fastcolor#クッキー柄
http://narcologia.ru/goods/freezer7798.html
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