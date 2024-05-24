vintage bandanna

ビンテージバンダナのクッキー柄（RN13960）です。●サイズ：51cm×52cmくらいです。●素材：綿100%●状態：目立ったキズ・ホツレはありませんが、所々に色抜けが見られます。撮影の都合上、少し濃く写っております（もう少し薄いレンガ色になります）。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#バンダナ#bandana#vintage#ヴィンテージ#オリジナル#fastcolor#クッキー柄



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