未使用 ルイヴィトン　リバーシブルベルト　サンチュールダミエプリント 40㎜

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未使用のルイヴィトン リバーシブルベルトです。試着で着用しただけなのでベルト独特なゆがみはありません。ベルト穴は試着の際に入れただけです。バックルには目につく傷は無いと思います。保管の仕方が悪かったのか両側面(写真7.8参照)に数カ所わずかな凹みがあります。気になる方は写真追加します。カラー…ブラック ブラウンベルト幅…40㎜箱等の付属品はありません高島屋横浜店での購入新品ではなくあくまでも中古品ですので神経質な方はご購入お控え下さい。不快なコメントにはお応えしかねます。お値引き不可