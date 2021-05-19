【新品未使用】【COMME des GARCONS 】二つ折りコンパクト財布　黒

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ブランド：【COMMEdeGARCONS】カラー：【ブラック】素材：【カーブレザー】サイズ：縦9cm×横11cm×マチ2cm商品状態：【新品、未使用】紹介：COMMEDESGARCONS(コムデギャルソン)の二つ折り財布です。(品番・:SA7100)材質は手触りの良い上質なカウレザー、黒のボディに金のジップと高級感が漂います。コンパクトながらもカードホルダーは3枚あり、お札入れはもちろん小銭入れも完備。メンズ・レディース問わず、ユニセックスでご利用頂ける、おすすめの一品です。商品は箱付き、ショッパーは無しでのお届けいたします。・本製品は並行輸入品です。・本製品は革やロゴ部分(印刷位置など)に若干の個体差がございます。写真にてご確認の上ご検討ください。・他にも多数出品しておりますので宜しければ他の商品もご覧ください。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革柄・デザイン···無地