トラビススコット パンテラ スカル＆スネーク Tシャツ ブラック　XL

ROCKOFFより最新作PANTERAパンテラライセンスTシャツ限定入荷です！！！ROCKOFF本拠地はUSAからUKに拠点を変え、公式ライセンスを持つ各国のメーカーと繋がりを持ちバンドＴ、ポスター、ノベルティ等を多数扱う老舗の会社です。当店が取り扱うバンドTシャツはすべて正真正銘のライセンス商品となります。その中でも今回人気アーティストTRAVISSCHOTTトラビススコットが愛用しているUSAアメリカ合衆国のヘヴィメタルバンドパンテラのライセンスTシャツの2023復刻モデルで登場です！！！もちろんプリント、デザインもグレードアップしております。またトラビススコットはPANTERAデザインTシャツの着用率が高いようです。PROCLUBプロクラブやEPTMのカーゴパンツやスウェットパンツ、ナイロンパンツなどにもピッタリなアイテムです。トラビススコット好きはもちろんアメリカでも人気の為SOLDOUTとなっている商品です。数量限定入荷ですので気になる方はお早めにどうぞ！！！カラー ブラックサイズXL 着丈約77㎝ 肩幅約50㎝ 身幅約57㎝ 袖丈約21㎝柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



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