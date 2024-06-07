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ハンドメイド本革ベルト＊新品　未使用　送料込＊
商品番号 U22985993182
商品名

ハンドメイド本革ベルト＊新品　未使用　送料込＊
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン幅:3.8cm長さ：110cm最小腰回り:92cm最大腰回り:102cmハンドメイドのベルトで、丁寧が仕上がりです。高級感あふれるイタリア製の牛革。柔らかく、使う度に味のある風合いを楽しんでいただけます。良質な革製品を楽しみたい方におすすめです。
http://narcologia.ru/goods/approximate76720.html
http://narcologia.ru/goods/Persia413988.html
http://narcologia.ru/goods/freshman592456.html
ハンドメイド本革ベルト＊新品　未使用　送料込＊
ハンドメイド本革ベルト＊新品 未使用 送料込＊ - ベルト
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