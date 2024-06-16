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Vintage Works ベルト ブラック
商品番号 T41557840420
商品名

Vintage Works ベルト ブラック
ブランド名 ヴィンテージワークス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️VintageWorksヴィンテージワークスビンテージワークスベルトDH550929/44ロットNo.02765親戚から譲り受け、数回使用し保管しておりました。写真で状態をご確認の上、古着やユーズドにご理解いただける方のみお願い致します。⚠️特に手入れをしていませんヴィンテージ感が増して良い感じになっています革の傷や歪みなどは写真にてご確認ください※革の傷、クセやシワ、汚れ等有りますので必ず状態をご確認ください5穴全長85cm　バックル含まずピン先から1穴目まで約70cm3穴目まで約75cm7穴目まで約80cm幅　約3.5cmバックル　約7.5cm×6cm質問等ありましたらコメントよろしくお願いいたします素材···本革カラー···ブラック
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