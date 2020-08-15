美品 茶道具 釣瓶水指 つるべ水指 元箱

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茶道具釣瓶水指つるべ水指でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。長期間保存なので、微細なシミございますが、目立ったダメージは無く良好な状態です。お品物全体とても綺麗な状態です。サイズ:高さ約:20.8cm横縦約22cm✖️22cm管理番号:B-429★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。