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COMME des GARCONS HOMME DEUX　ドッキング　Tシャツ
商品番号 N28219784437
商品名

COMME des GARCONS HOMME DEUX　ドッキング　Tシャツ
ブランド名 コムデギャルソンオムドゥ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMEdesGARCONSHOMMEDEUX（コムデギャルソンオムドゥ）ドッキング　再構築　Tシャツ　カットソー　Mサイズです。着丈約64cm肩幅約47cm身幅約48cm袖丈約19cm袖口幅約18cmユーズド素材のリメイク品のため同じ製品はございません。コムデギャルソンやsacai、古着がお好きな方にもユニセックスでよろしいかと思います。日本製cotton100%　柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/rebellion562678.html
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