値下げCRONOS クロノス半袖CRONOS BLACK 46 XXXL

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シャツとしてのデザインや見た目はもちろん、着心地が抜群に良いハイストレッチシャツの登場です。スポーツウェアで使用されていた素材を応用し、新しく開発された素材を使用。セルロース素材の微光沢、滑らかな風合いと、高密度の編みとベア挿入により、高級感とストレッチの両立を実現しました。柔らかな生地感は肌触りも抜群で機能性にも優れ、あらゆるシーンをサポートします。しなやかで縫製が難しいこの新素材を、高級アイテムを多く取り扱う国内シャツ専門工場で生産。ビジネスシャツと同様の仕立てで、クオリティにこだわりました。●ハイストレッチシャツ●リフレクターシートプリント-リヨセル32%.ナイロン29%レーヨン20%.コットン11%.ポリウレタン8%-MadeinJapan-お問い合わせ番号:SH-0012柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカラー···ホワイト袖丈···半袖