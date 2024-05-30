MEGADETHロンT メガデス Tシャツ

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商品詳細
2007のツアーtunitedabominationsの頃のですデッドでなかなかレアものかと思いますオフィシャル着丈約73cm身幅約53cmdeltaボディ＊フロント下部に2mm程度のピンホールあります(写真7.8)購入を検討される際は必ずご確認くださいバンドtシャツロックtシャツメタルtシャツツアーtシャツヴィンテージtシャツ等
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