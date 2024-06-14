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ブルージャイアント　複製原画　サイン入　景品
商品番号 K91679702602
商品名

ブルージャイアント　複製原画　サイン入　景品
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 37,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コミック応募の景品です。当選しました。送られてきたときの確認と今回撮影するとき以外は箱に入れて暗所に保管していました。お好きな方にお譲りしたいと思います。（重しにしたコミックは付きません）箱と手紙もお付けします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual385046.html
http://narcologia.ru/goods/procurement710333.html
http://narcologia.ru/goods/peroration214315.html
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