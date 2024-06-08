ミッレフォッリエ2 millefoglie II P25 ナポリ　napoli

m+エムピウミッレフォッリエ2millefoglieIIP25ナポリ 希少な大人気カラーです。撮影の時以外は箱から出しておりません。（撮影時も手袋着用）アウトレット品なため袋とギャランティカードは付きません。使用していく事で、深みのある落ち着いた素敵な色に変化する様子をお楽しみいただけます。最後の写真が経年変化（エイジング）です。エムピウ(M+)ミッレフォッリエ2P25カラー：ナポリ nplnapoli商品サイズ：W110×D85×H25mm重量：100g皮革：MinervaBox イタリア製タンニン鞣し革内装：ピッグレザー裏地：綿素材···本革財布形···二つ折り柄・デザイン···無地財布形···二つ折りカラー···イエロー柄・デザイン···無地素材···本革



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