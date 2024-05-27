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藤井風 きらりTシャツ Sサイズ
商品番号 O71501012922
商品名

藤井風 きらりTシャツ Sサイズ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。2-3回着用し、ホームクリーニング後自宅のクローゼットにて保管しておりました。着る機会がなかなか無いのでお譲りしたいと思っております。傷や汚れははございませんが、新品未使用ではございませんので、神経質な方は御遠慮下さい。人気ソロアーティスト···藤井風
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