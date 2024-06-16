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wtaps ニューエラ
商品番号 Y81440624066
商品名

wtaps ニューエラ
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スニダンで購入したwtapsニューエラキャップ71/2になります。シールは外してスニダンの鑑定書に貼っています。何回か使用しているので美品とまでは言えないですが綺麗だと思います。
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