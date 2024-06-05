ポケモンカードオフィシャルデッキシールド ポケモンタイム ガーディ 32枚入2個

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ポケモンカード オフィシャルデッキシールド ポケモンタイム ガーディ 32枚入2個セット長期に渡り自宅で保存していました。未開封ですがビニールにヨレ等はあります。状態は写真の通りです(他に撮って欲しい部分があれば撮影してアップします)値下げ交渉、専用ページ作成依頼ご遠慮ください(返信しません)