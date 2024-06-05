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ポケモンカードオフィシャルデッキシールド ポケモンタイム ガーディ 32枚入2個
商品番号 J47928428350
商品名

ポケモンカードオフィシャルデッキシールド ポケモンタイム ガーディ 32枚入2個
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　オフィシャルデッキシールド　ポケモンタイム　ガーディ　32枚入2個セット長期に渡り自宅で保存していました。未開封ですがビニールにヨレ等はあります。状態は写真の通りです(他に撮って欲しい部分があれば撮影してアップします)値下げ交渉、専用ページ作成依頼ご遠慮ください(返信しません)
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