Supreme 18AW Shaolin 6-Panel Cap

Supremeの18AWに発売された、Shaolin6-PanelCapです。ボディはブラック、ツバはカーキの、いなたい雰囲気のある、好配色の2トーンキャップです。個人的にはツバのカーキの色味のチョイスが絶妙なのが好ポイントです。フロントのロゴ刺繍のフォントデザイン、刺繍糸の色(グレー)のバランスも非常に良く、完成度の高いキャップになっています。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(スナップバックで調整可能です)被りはやや浅め〜普通ぐらいのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremethenorthfaceスタイリスト私物Paletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアキャップ



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