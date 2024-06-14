【格安出品】RRR123 × UNION LA Tシャツ

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RRR123×UNIONLAの別注コラボTシャツです。定価57800円仕事上の頂き物で2度着用してクローゼットにて保管しておりました。急遽お金がいるので格安出品増やしていきます(..)\"タグもありますのでお付けします。畳じわがありますが、洗濯でとれるものです(..)\"プリントの質感が可愛く、日本でもファッション感度の高い人しか知らないようなブランドだと思います。cherryfukuokaで購入出来るので、気になった方はチェックしてみてください(..)\"ラグジュアリーストリートで、USラッパーのようなハイセンスなスタイルや、ワイドコーデと合わせて被らない可愛いスタイリングが出来ると思います(..)\"rrr123とは、RIVINGTONroiRebis氏が⼿掛けるブランド。独創的なグラフィックスタイルで表現。FEAROFGODやUNIONLAとのカプセルコレクションも話題に。NIKEやadidasのスニーカーや、vetments,stussy,alyx,sacaiなど出品していくので見ていただけると嬉しいです(..)\"袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏カラー···ベージュ