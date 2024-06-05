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90s USA製 ナイキ 2トーン 刺繍ロゴ 6パネル ローキャップ
商品番号 V31868291110
商品名

90s USA製 ナイキ 2トーン 刺繍ロゴ 6パネル ローキャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,141 円
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商品詳細

………………………………………………………割引・セールの詳細はプロフィールを参照ください。☑️フォロー割引／まとめ買い割引☑️不定期セール※不定期セールの開催有無は出品者名から判断いただけます………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_nike………………………………………………………◆ポイント・90年代NIKEのベースボールキャップ・MadeinUSA・人気のツートンカラー・ユーズドらしい色褪せ感※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲56～60cm　　　　　ツバ6.5㎝◆状態：C（錆汚れ）【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:グリーンホワイトイエロー◆素材：コットン100%◆番号：2308004………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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