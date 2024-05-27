the roots tシャツ　レア　hiphop rap jazz ビンテージ

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therootsのオフィシャルのtシャツになります。当時海外サイトでの販売の物になります。クエストラブのサインする際に自画像を書きますがそれをプリントしてる物になります。珍しく着ている人を見たことはないので他人と被らないかと思います。好きな人はこの機会に是非宜しくお願いします。着丈70身幅50