NIKE ナイキ　キャップ　PSGモデル

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NIKEのキャップ パリ・サンジェルマンモデルになります。現在販売終了しておりますので貴重なモデルとなります。色:ネイビーサイズ:onesize後ろでサイズは調整できます。数回しか着用していないので比較的綺麗ではあります。中古品となりますのでご理解願います。NIKEナイキPSGパリ・サンジェルマンキャップサッカーファッション