✨極美品✨FENDI フェンディ シルク ネクタイ

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます♪ブランド品を色々揃えておりますので是非こちらをご覧ください！#RisaブランドSHOPの商品一覧はこちら☘商品詳細☘【カテゴリ】ネクタイ【ブランド】FENDIフェンディ【原産国】イタリア【素材】シルク100%【色】白×紺色【サイズ】長さ：約145㎝ 大剣幅：約10㎝ 小剣幅：約4.5㎝【付属品】無し【購入場所】古物商取得者専用古物市場【商品状態】全体的に綺麗で擦れも無く、シミなどの汚れも見られません◎まだまだ長くご使用可能です◎普段使い、仕事用としても問題なくお使い頂けます♪【配送】商品は折りたたませて頂き、発送致しますので、ご理解下さい。１〜２日程度で発送いたします。クッション材などを使用し、丁寧な梱包を心掛けております。追跡が可能なメルカリ便にて配送いたします。【その他】実物と写真の色味が異なる場合がございます。あくまでも中古品でありますので写真もご確認頂きご理解いただける方のご購入をお待ちしております^_^お互い気持ちの良いお取引ができるよう心掛けております！宜しくお願い致します。#プレゼント#ネクタイ#FENDI#フェンディ