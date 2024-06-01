00s タコベル 企業Tシャツ Taco Bell T-shirt

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カリフォルニア州アーバイン市に本社を置くアメリカ合衆国の大手ファストフードチェーンタコベルと日本在住の全ての外国人の生活全般を支援する会社CrosstheBorderのコラボTシャツになります。フロント、バック共にポップなカラーリングでスタイリングしやすい一着。表記サイズXL肩幅57cm(ShoulderWidth)身幅62cm(HemWidth)着丈75cm(Length)袖丈25.5cm(SleeveLength)＃mhbn79手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス