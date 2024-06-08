エルメス　ネクタイ　馬　シルク100

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商品詳細
エルメスのネクタイです。シルク 100％他のサイトで購入しました。使用回数は少な目です。シルクなのでシワがあります。お箱は付属しませんのでご了承下さい。中古品になりますので ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
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http://narcologia.ru/goods/tenet569663.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement66999.html
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