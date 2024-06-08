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エルメス　ネクタイ　馬　シルク100
商品番号 N76679885415
商品名

エルメス　ネクタイ　馬　シルク100
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのネクタイです。シルク　100％他のサイトで購入しました。使用回数は少な目です。シルクなのでシワがあります。お箱は付属しませんのでご了承下さい。中古品になりますので　ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
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