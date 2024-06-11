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BOTTEGA VENETA ニット Tシャツ
商品番号 E31699118553
商品名

BOTTEGA VENETA ニット Tシャツ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 4,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタの半袖ニットになります。新宿伊勢丹で購入したものです。サイズ50着丈70cm身幅56cm目立った汚れ無く美品です。中古品にご理解のある方の購入よろしくお願い致します。素材···ウール
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