VALENTINO V Logo Nylon Cap 黒 キャップ

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商品詳細
素材···ナイロンカラー···ブラック同色系Vロゴであらゆるコーディネートに馴染みます。ユニセックスでお使いいただけます。定価:68,200円サイズ：58（Mサイズ）ブラック、カーブバイザー、ロゴエンブロイダリー、留め具なし。付属品：保存袋、ブランドタグ、ブランドカード
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