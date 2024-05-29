バーバリー　ネクタイ　ホースロゴ　ノバチェック　ストライプ ドット　チェック

#miネクタイ ←こちらでネクタイ多数取り扱っております！是非ご覧下さい(^^)○アイテム Burberryバーバリーネクタイ ノバチェック ホースロゴストライプドット チェック総柄 ハイブランド ネイビー 紺色 ペイズリー高級シルク 高級ブランド○サイズ剣先 7.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態剣先から上部に汚れがありますがまだまだお使い頂けます！写真ご確認お願い致します。上記内容をご理解のうえ、中古品であることを踏まえて完全品をお求めの方はお控え下さい。○カラーネイビー 紺色 ペイズリー○素材シルク SILK↓下記ネクタイ取扱っております！(^^)ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)バレンシアガ(BALENCIAGA)グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアン)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。表記ないかぎり基本的に付属品はありません。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。51



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