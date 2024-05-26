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大阪阪急メンズで購入しました。定価135000円でした。大切に使っていたので、比較的傷は少ないとおもいます。カラー...ブラウン柄・デザイン...その他形...長財布カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革