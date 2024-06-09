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Ｆ５３２　掛軸　大徳寺　長谷川寛州　『唱起太平歌』　共箱　『真作』　肉筆　鶏画賛
商品番号 M94147526561
商品名

Ｆ５３２　掛軸　大徳寺　長谷川寛州　『唱起太平歌』　共箱　『真作』　肉筆　鶏画賛
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,775 円
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商品詳細

総丈　約　162cm×28cm本紙　約　89cm×25cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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