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LOEWE　ロエベ　レザー　長財布　ウォレット　無地　ブラウン　BROWN
商品番号 B82214904217
商品名

LOEWE　ロエベ　レザー　長財布　ウォレット　無地　ブラウン　BROWN
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 3,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラウン素材...本革2点購入200円引き。3点購入400円引き。#SAブランドshop一覧↑↑↑↑↑↑他にCOACH、CELINE、LOUISVUITTON、GUCCI、TORYBURCH、kitamura、SAMANTHATABASA、LOEWE、PRADA出品中。【LOEWE】大手中古ブランドショップ購入の確実正規品です。LOEWEレザーウォレットBROWN☆ウォレットの外革と内革のCOLORに違いバイカラーてわ高級感あり。【カラー】BROWN【素材】レザー【状態】財布自体全体の歪みも少ないです。角の部分にスレあり。☆プロによる真贋済み、もしくは正規店購入の商品です。☆中古品のため完璧を希望の方はご購入をお控え下さい。
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