バリー　財布　カードケース　マルチポーチ　ヨーロッパ産レザー　新品

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カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革バリーの財布、カードケース、スマホも収納出来るサイズのマルチポーチです。企業向けブランド古物市場での購入です。真贋鑑定済みの商品を購入し更に古物商免許を持つ鑑定士がWチェックを行った正規品です。古物市場で購入した商品ですので購入時期や使用頻度は分かりませんので写真や説明文でご判断下さい。中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。フォローして頂けた場合のみ値下げ交渉承りますが御希望に添えない場合はご了承下さいませ。新品で巾着袋、説明書、ポーチ収納袋付いておりますので贈り物にも最適です。箱もございますが送料の関係で箱が必要な場合はプラス300円となります。コメントにてお知らせください。縦×横 11×17センチほど素人採寸な事、ご理解お願い致します。19800③