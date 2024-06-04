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美品 カシミヤ100% マフラー／ DAKS LONDON ダックス
商品番号 E33294003684
商品名

美品 カシミヤ100% マフラー／ DAKS LONDON ダックス
ブランド名 ダックス
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：DAKSダックス■状態：USED■平置きサイズ／cm幅：35長さ：138フリンジ：9※誤差あり■カラー：ベージュ系■素材：カシミヤ100%ーーーーーーーーーー#りんのお買い得アイテムはこちらーーーーーーーーーー■コンディション【A】[ランク表示について]SS：未使用、デットストックS：ダメージや使用感が感じられないA：やや使用感あり、比較的きれい※ご不明点はお気軽にコメントください。ーーーーーーーーーー■商品の特徴素材タグにやや色変わりあり毛玉なし使用感少なく良い状態です。ーーーーーーーーーー■発送・らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます・圧縮含め、コンパクト梱包で発送します・基本は翌日発送です■ご理解いただきたいこと・折りシワ、たたみシワ・衣類は柔軟剤や古着の匂い・実物と色が異なる可能性安心できる気持ちの良いお取引を心がけます。どうぞご協力をお願いいたします。柄・デザイン...チェックカラー...ベージュ素材...カシミヤ
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