IDAHO LEATHER USA ヴィンテージ ベルト　バスケットスタンプ

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こちらのアイダホレザーベルトは1950年代後期に造られたものを約半世紀を経て復活したベルトですLanglitzLeathers社のベルト、サドルバッグ、ツールバッグもアイダホレザーが作っていた確かなブランドです。50年前の型を使い、50年前の工法で、50年前と同じ職人が造る文化遺産的なベルトです。バックルは１９５０’ｓ当時のデッドストックのイカリマークが入る８角スチールバックルを使っておりバックルだけでも希少価値が高い、かなり完成度の高いベルトです。アイダホレザー社に奇跡的に残っていたそうです。当方、太ってしまい気に入っていたのですが使わないのも勿体無いので売ることにしました。定価21800円プラス税◼️サイズサイズ321番近い穴まで76.5センチ1番遠い穴まで86.5センチ革幅4.5センチ素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。◼️状態シルバーパーツにくすみ有ります。目立った汚れ無し。しっかりと写真で判断して下さい。わからないことは気楽にコメントして納得の上、ご購入下さい。黒羽革蛸アルズニゴローズファニーfunnygorosウルフズヘッドウエアハウスマッコイズフラットヘッドシュガーケーンダブルワークス東洋エンタープライズバズリクソンズビンテージヴィンテージフェローズトイズマッコイジョーマッコイクッシュマンリアルマッコイズウエストライド好きな方にオススメです。素材···本革カラー···ブラウン