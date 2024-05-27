ガンゾ　シェルコードパン　長財布

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商品詳細
定価90000円色 バーガンディ✖️ウィスキー表面はエイジングが進み、飴色になってますかなり艶々で触り心地も良いですかなり使用感のある商品になりますので、中古品である事を理解頂き写真にて状態をしっかり確認し納得頂けた方のみ購入よろしくお願いします
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