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ネクタイ エルメス
商品番号 I28632339994
商品名

ネクタイ エルメス
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...ドットご覧頂き有難うございます。お土産に頂いたエルメスネクタイ。ネイビーにドット・上品な柄です。未使用のままクローゼットに保管しておりました。使って頂けましたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。
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