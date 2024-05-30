柄・デザイン...ドットご覧頂き有難うございます。お土産に頂いたエルメスネクタイ。ネイビーにドット・上品な柄です。未使用のままクローゼットに保管しておりました。使って頂けましたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。



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