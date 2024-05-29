

【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95



【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95



【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95



ISETAN MEN'S - 【新品◇日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産 ... ISETAN MEN'S - 【新品◇日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産 ...



【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 黒 95



Amazon.co.jp: 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ... Amazon.co.jp: 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ...



低価格 伊勢丹 コードバン ベルト ad-naturam.fr 低価格 伊勢丹 コードバン ベルト ad-naturam.fr



Amazon | 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 茶 ... Amazon | 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 茶 ...



Amazon | 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 茶 ... Amazon | 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 茶 ...



【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ クロムエクセル ベルト 95 黒 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ クロムエクセル ベルト 95 黒



Amazon | 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 茶 ... Amazon | 日本製Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ 国産コードバン ベルト 茶 ...



【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ クロムエクセル ベルト 黒 95 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ クロムエクセル ベルト 黒 95



雑誌『Begin』とイセタンメンズのコラボ企画！＜トーキョー・レザー ... 雑誌『Begin』とイセタンメンズのコラボ企画！＜トーキョー・レザー ...



【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ クロムエクセル ベルト 焦茶 95 【新品◆日本製】Ｂｅｇｉｎ × 伊勢丹メンズ クロムエクセル ベルト 焦茶 95



雑誌『Begin』とイセタンメンズのコラボ企画！＜トーキョー・レザー ... 雑誌『Begin』とイセタンメンズのコラボ企画！＜トーキョー・レザー ...

#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿ベルト＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿アメカジ〜アウトドア＿一覧⇦クリック【 アイテム説明 】革好きを魅了させる事をコンセプトとし、革好きを唸らせる圧倒的な知名度と堅牢さを併せ持つ国産コードバンレザー採用。天然タンニンで丁寧になめされた日本最高峰のアルプスコードバンを美しく鏡面に仕上げた重厚感ある一品。３枚のレザーを張り合わせ、丹念に手間暇を掛けた美しいコバ仕上げ。通常は金具などで付けるループ部分も、特別な作業を施し、手縫いに拘り仕上げている。ベルトの仕様は、バックルレスのギボシ金具にしており、スムーズに着脱。また、バランスのとれたすっきりしたミニマルなデザインは、ドレス・カジュアルの垣根を越えて重宝します。【 ブランド紹介 】雑誌『Begin』とイセタンメンズのコラボ企画で生まれた＜トーキョー・レザー・クラブ＞。他にはない存在感のあるデザインを、ホーウィン社（ALDENオールデンやワイルドスワンズ等）CFステッド社（クロケット＆ジョーンズやクラークス等）国内屈指のレザーカンパニー宮内産業（宮城興業、BRITHOUSEブリットハウス、MarkBootsマークブーツ等、国産革靴メーカー御用達）などの世界有数のレザーを採用し、熟練の職人とガチンコで向き合い、極少数量だけを限定生産。既成概念に囚われる事のない、唯一無二のレザーグッズブランド。本作は、東京の下町で長きにわたって自衛隊や警察にレザーアイテムを納入している老舗ファクトリーに依頼し、熟練職人の知恵と技術により具現化されています。【 商品詳細 】国内定価：３３，０００円（税込）生産国：日本 MADEINJAPANお色：ブラック表記サイズ：９５全長：約116.3cm 幅：約2.5cm約91cm～約101cmに対応（ギボシ中央より計測）５穴若干の誤差はご容赦下さい。※リングベルトなど、バックルの形状により、計測値が通常のベルトよりも長い場合があります。新品未使用。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。素材...本革