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レアデザイン　セリーヌ　トリオンフ　ヴィンテージ　ベルト
商品番号 M98298173411
商品名

レアデザイン　セリーヌ　トリオンフ　ヴィンテージ　ベルト
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 10,857 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ　ビンテージ　オールド　アンティークセリーヌ　CELINE正規品トリオンフ　マカダム　のバックルベルトレディース　メンズ　です実寸　約バックル縦31mm横67mmベルト幅27mm64〜75cmのあたりにベルト穴があります多少の誤差はご了承下さい20年くらい前に百貨店で購入しましたスレなどの使用感はありますが画像の様に着用の際に目立つダメージや不具合等無くはなく長くお使い頂けると思います購入当時も販売数が少なく今では完全廃盤モデルでヴィンテージショップでも滅多に出回らない入手困難の高級感のあるバッグですお探しだった方はこの機会に是非‼︎丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致しますヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致しますご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください♪メンズのセリーヌ　イヴサンローランクリスチャンディオール　ジバンシーなどのメンズ　ビンテージスーツ　セットアップ　ドレスシャツ　スラックス　パンツ　コート　ネクタイ　カフス　ベルト　Tシャツデニム　ネックレス　小物などを出品しています是非ご覧くださいこちら↓↓↓#あやのメンズヴィンテージ他にもディオールのトロッター　CDロゴ　セリーヌ　CELINEの　レディース馬車金具　ブラゾン　マカダム　トリオンフ　のネックレス　チョーカー　ブレスレット　ベルト　ブローチ　バッジハンドバッグ　ショルダーバッグ　ミニボストンバッグ　トートバッグ　なども出品しています是非ご覧くださいこちら↓↓↓#あやのディオールセリーヌ
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