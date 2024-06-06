Garbage 6 Panel キャップ　ベルベルジン　キムタク　POPEYE

GarbageSoftBrim6PanelCap-4:33(Black)ガーベッジ☆状態：試着程度の品です☆カラー：ブラック51%RecycleNylon/49%NylonGARBAGESOFTBRIM6PANELCAP(4:33)90年代からT19やHECTICの一員として国内のストリートカルチャーを牽引したAKEEMTHEDREAMが立ち上げた新ブランドGARBAGE。使い道が無くなってしまった材料やリサイクル素材を使って商品を作る東京を拠点にしたブランド。タイムレスで実用的なクラシックスにひねりを加えたユニセックスアイテムをシーズンレスに提案。51%RecycleNylon/49%Nylonコメント無し、即購入OKです！お値下げ不可です。よろしくお願いいたします。★試着程度のお品ですが、『きれい好き、細かい方、神経質の方は納得して購入ください。』★★ウソ偽り無く表記しているつもりですが、感覚や表現の個人差はどうかご了承下さい★#Alwayth#1ldk#zeptepi#creek#anglers#device#ミンナノ#minnano#ジョンケージ素材···ナイロンカラー···ブラック



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