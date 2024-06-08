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ホワイトハウスコックスP1127 メッシュベルト 32mm
商品番号 N20006534173
商品名

ホワイトハウスコックスP1127 メッシュベルト 32mm
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン使用感はありますが、まだまだ使用可能です。これこらの季節にマッチすると思います。サイズ　34ダイエットに励んだところ、長すぎて合わなくなり、やむを得ず出品します。購入価格は2万円に近くだったと思います。中古であることをご理解の上、ご購入ください。
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