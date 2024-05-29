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美品　VERSUS ジャンニヴェルサーチ　艶ブラック
商品番号 S47840981169
商品名

美品　VERSUS ジャンニヴェルサーチ　艶ブラック
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

VERSUSGIANNIVERSACEヴェルサス　ジャンニヴェルサーチ　艶ブラック美品MaidinITALY身につけるだけで、自信と満足感を与えてくれるハイブランドネクタイ。鮮やかな艶ブラックで最高級シルクを使用。大切な時に大事な晴れ舞台、特別な機会に着用してみてはいかがですか？○VERSUSGIANNIVERSACEヴェルサス　ジャンニヴェルサーチ○シルク：100%○maidinITALY○大剣先：約8.5cm○小剣先：約4cm○カラー：ブラック×ホワイト○小物は付属致しません。東京都内ブランドリユース店にて購入品。お写真では、シミなどがあるように写ってしまっていますが実際は、目立つ汚れ、傷、スレなどなく比較的綺麗な状態の美品だと思います。あくまでもused品、自宅保管品です。ご理解ご了承頂ける方のご購入をお待ちしています。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。小さな見落とし等あるかもしれません。即購入OKです。NC.NRでお願い致します。ビジネス　社会人　パーティー　披露宴　結婚式入社式　古着コーデ　ジャンニヴェルサーチ
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