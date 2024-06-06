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商品詳細
ジャンニヴェルサーチのネクタイでございます。肉厚で高級感があり、シルク100%なので、手触りも最高級です。実寸サイズ大剣9.4小剣4.4素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。着画はお断りしております。素材絹100%目立った傷や汚れ等なく美品です。濡れないようにビニール袋に入れ、ゆうパケットポストで発送いたします。安心の匿名配送です。
http://narcologia.ru/goods/unusable811674.html
http://narcologia.ru/goods/recycling689314.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual319446.html
匿名配送 美品 ジャンニヴェルサーチ ネクタイ 水色
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