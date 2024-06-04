80s ローリングストーンズ 89ツアー Tシャツ カナダ製

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80年代のヴィンテージTheRollingStones1989ノースアメリカン(北米)ツアーTシャツになります。カナダ製のボディであることもレアで、アメリカ製より白と言うよりクリームに近い感じの色合いです。黄ばみという感じではないと思います。古着屋でもヤフオクなどのオークションでも大人気の一枚です。こちらの商品の他にもヴィンテージ商品など出品しておりますのでよろしければご覧くださいますよう宜しくお願い致します。古い商品になりますので、使用感、年代相応の色褪せがございますので、ヴィンテージ古着にご理解ない方、神経質な方はご遠慮くださいますよう宜しくお願い致します。人気のデザインのインパクト大の人気の一枚になります。サイズ表記L実寸着丈60㎝肩幅48㎝身幅52㎝F-155