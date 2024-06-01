✨️美品✨️ サンローラン ネクタイ 高級シルク100% yslロゴ 総ロゴ

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■ブランドYvessaintLaurent■素材高級シルク100%■採寸大剣先:9cm■色ホワイトネイビー■状態ランクランク:A※ほぼ分からない薄シミ【ランク詳細】S・・・新品もしくは未使用品SA・・・ほとんどダメージがなく、状態の良い商品です。A・・・多少の小傷・汚れ等はありますが使用感の少ない綺麗な商品です。B・・・一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。C・・・使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。D・・・中古品の中でもキズや汚れなどのダメージが目立つ難有の商品です。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。※ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！■デザインyslロゴブランドロゴ総ロゴパターン■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■確認事項・神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。・箱や袋など付属品は無くネクタイのみとなっております。・あくまで個人管理のため折りシワがある場合も御座いますのでご了承ください。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝当店では以下のブランドのネクタイなどをお取扱しております！Dior,HERMES,GUCCI,Ferragamo,Versace,dunhill,BERBERRY,LouisVuittonぜひ、他にもご覧ください！→#ネクタイRock管理番号:D1