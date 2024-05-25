bush tシャツ バンドt ヴィンテージ 90s 90年代

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商品詳細
bush90sTシャツギャヴィンが正面に大きくプリントされています。素直にかっこいいですね。コピーライトが1995とあるので、恐らsixteenstoneがバカ売れした、絶頂期の頃かと思われます。bushの中でもこのデザインは珍しいです。色もバンドTシャツではなかなか見かけない淡い水色で、ゴリゴリし過ぎていないのが良いと思います。タグも定番のgiantで、言う事無し。
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