キムタク着 テンダーロイン レザー ベルト HTC PORTER コラボ

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テンダーロインのスタッズベルトです。キムタク着用アイテムです。(画像参照)サイズ：34ベルト針から最短穴まで81,82cm、最長91,92cmとなりますもともとビンテージ加工されているアイテムです全体的に使用感ありますが目立つダメージはありません。