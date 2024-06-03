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キムタク着 テンダーロイン レザー ベルト HTC PORTER コラボ
商品番号 E46409809636
商品名

キムタク着 テンダーロイン レザー ベルト HTC PORTER コラボ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 22,678 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのスタッズベルトです。キムタク着用アイテムです。(画像参照)サイズ：34ベルト針から最短穴まで81,82cm、最長91,92cmとなりますもともとビンテージ加工されているアイテムです全体的に使用感ありますが目立つダメージはありません。
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