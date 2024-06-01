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コンバース CONVERSE CS モカシン SK OX トープ 26.5cm
商品番号 C73225764893
商品名

コンバース CONVERSE CS モカシン SK OX トープ 26.5cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。使わなくなったため出品します。去年11880円で購入して4-5回位しか履かなかったためかなりいい状態かと思います。箱は捨ててしまったので無しですが、追加の靴紐はあります。どうぞよろしくお願いします。商品情報コンバース「CONVERSESKATEBOARDING」スタンダードシリーズのアイテム・アーカイブのモカシンシューズをスケート仕様にアップデートしたモデル・ライムグリーンのインソールがさりげないストリート感を演出リフレクター混のスペアシューレース付属素材(アッパー)スエード(底材)ゴム(原産地)INDONESIAメンズ/レディース26.5cm/US8カラートープスケートボーディング
http://narcologia.ru/goods/competitive917081.html
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