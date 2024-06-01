エルメス　ネクタイ　グリーン　シルク100

エルメスのネクタイです。シルク １００％他のサイトで購入しました。使用回数は少な目です。シルクなのでシワがあります。お箱は付属しませんのでご了承下さい。中古品になりますので ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。



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