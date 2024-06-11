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クロコダイル 財布 本物 日本製JRA認定 シャイニング加工 ブラウン
商品番号 A95177472764
商品名

クロコダイル 財布 本物 日本製JRA認定 シャイニング加工 ブラウン
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 17,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品名：クロコダイル長財布シャイニング加工　日本製カラー：ダークブラウンサイズ：横幅１９.５ｃｍ×縦９.５ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：０．２kg仕様：外側　ポケット×１室(レシート、カード等入ります)　　　内側ファスナー小銭入れ×１室お札入れ×３室(お札、通帳等入ります)カード入れ×８枚ワイドポケット×２室開閉：ファスナー式素材：外側クロコダイル本革内側牛革上代：２９８,０００円状態：新品・未使用品上質なクロコダイルの宝石のように美しく輝く商品です。光輝くシャイニング加工に腑の一枚一枚に膨らみを加えたボンベ加工です。艶と光沢がちがいます。高級感漂うお品です。JRA認定品です。JRA認定品はこの商品が価値ある日本製品である事を証明しています。外側ポケットの中にJRAのマークがあります。
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