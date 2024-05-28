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納品書タグ付き　未使用　supremeメッシュキャップ
商品番号 S66139694205
商品名

納品書タグ付き　未使用　supremeメッシュキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。新品未使用のsupremeのメッシュキャップです。オンライン購入です。必要であれば納品書お付け致します。「Supremeシュプリーム22SSBoxLogoMeshBackNewEreCapボックスロゴメッシュバックニューエラキャップ帽子プラック（カラー：プラック、サイズ：73/8=58.7試着だけの未使用ですが自宅保管の為、古着にご理解ある方のみご購入ください。発送は帽子が潰れないよう箱に入れて発送させて頂きます。よろしくお願いします。カラー···ブラック
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