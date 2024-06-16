ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト

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商品詳細
素材...本革数年前に百貨店購入バックルに小キズあり全体的にレザーの風合いがビンテージ☻正規品のため大幅な値下げはいたしません。#まとめ買い歓迎#まとめ買い#阪急#MENS阪急#ISETAN#伊勢丹#三越#マルイ#丸井
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