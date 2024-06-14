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NIKE ダンク ロー レトロ DUNK Low
商品番号 I78607672904
商品名

NIKE ダンク ロー レトロ DUNK Low
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,490 円
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商品詳細

今年の4月くらいにNIKEで購入しました。メンズ27cmです。もともとついていたのがアイボリーのような平たいシューレースでしたが、ロープシューレースに変更しております。レトロなソールカラーや全体のカラーリングがとても良い演出です。3日程度履きまして、ホームクリーニングしております。ソールの減りも特にありませんが底の付着したシミのようなものはなかなか取れませんでした。箱は処分してしまいましたので激安出品とさせていただきます。よろしくお願いいたします。#NIKE#ダンク#ナイキ#DUNK#ロー#Low#レトロ#古着#メンズ#27cmモデル/シリーズ···DUNKモデル/商品名···Low企画元···RETRO
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