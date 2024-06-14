NIKE ダンク ロー レトロ DUNK Low

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商品詳細
今年の4月くらいにNIKEで購入しました。メンズ27cmです。もともとついていたのがアイボリーのような平たいシューレースでしたが、ロープシューレースに変更しております。レトロなソールカラーや全体のカラーリングがとても良い演出です。3日程度履きまして、ホームクリーニングしております。ソールの減りも特にありませんが底の付着したシミのようなものはなかなか取れませんでした。箱は処分してしまいましたので激安出品とさせていただきます。よろしくお願いいたします。#NIKE#ダンク#ナイキ#DUNK#ロー#Low#レトロ#古着#メンズ#27cmモデル/シリーズ···DUNKモデル/商品名···Low企画元···RETRO
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